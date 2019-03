Defekte Klos – Schule fällt in Schwülper am Freitag aus

Als Silke Schröder-Matthies, Mutter eines Zweiklässlers, am Donnerstag ihren Posteingang checkte, war sie verdutzt: In einer Mail teilte die Grundschule Schwülper mit, dass der Unterricht am Freitag wegen defekter Toiletten für die Erst- und Zweitklässler ausfallen müsse. „Zur Zeit sind vier von...