Bald gibt es in Rethen Kletterturm, Wippe und Nestschaukel

. Es tut sich was auf dem Spielplatz am Ehrenmal. Nachdem ein örtlicher Bauunternehmer die Fundamente dafür ausgehoben hat, startet am heutigen Freitag der Aufbau der neuen Spielgeräte. Die Neugestaltung der Fläche lässt sich die Gemeinde Vordorf 30.000 Euro kosten. Für diese Summe hat eine...