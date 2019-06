Bürger klagt von Hillerse Geld für Hundestreit ein

Eine bald zwei Jahrzehnte umstrittene private Hundezuchtanlage mit Übungsplatz und Pension am Dorfrand hat am Freitag die Gemeinde Hillerse vor das Landgericht Hildesheim gebracht. Mit einer Amtshaftungsklage will Einwohner Werner Eggersglüß von der Kommune Schadenersatz für Gerichts-und Gutachterkosten, die sich im vergeblichen Rechtsstreit mit den Hundezüchtern bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf rund 25.000 Euro...