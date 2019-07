Polizei ermittelt wegen Meiner Brandserie „auf Hochtouren“

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen der Brandserie in der Gemeinde Meine intensiv. Staatsanwalt Christian Gottfriedsen als Sprecher der Staatsanwaltschaft Hildesheim sagte am Montag: „Die Untersuchungen laufen auf Hochtouren.“ Auskünfte zu Anhaltspunkten und Erfolgaussichten der Polizeiarbeit machte Gottfriedsen keine. Der Brand des Feuerwehrhauses Grassel mit 100.000 Euro Sachschaden in der Nacht zu Sonnabend war der...