Freie Fahrt nach Tappenbeck ab Freitagabend

Seit Dienstag herrscht auf der B 248 von Tappenbeck nach Jembke eine Einbahnstraßenregelung, was zu langen Rückstaus im Dorf führte. In der entgegensetzten Fahrtrichtung kommt kein Auto durch. Verkehrsteilnehmer müssen in Jembke die Umleitung über Bokensdorf und Weyhausen nehmen. Grund sind...