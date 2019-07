Eine kleine Fahrplanänderung schafft eine neue Einkaufslinie

Vorerst auf ein Jahr befristet bekommt Calberlah im Verlauf der VLG-Buslinie 182 zwei zusätzliche Haltestellen. Mit Schuljahresbeginn am 15. August hält der Linienbus auch in der Mittelstraße und am Rewe-Markt. Als Bonbon für diejenigen, die die „Einkaufslinie“ nutzen, gibt es beim dort...