Großeinsatz der Polizei in Gifhorn – Schlag gegen Drogenszene

Die Polizei Gifhorn geht mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei gegen die offene Drogenszene in Gifhorn vor. In einer aus Polizeifahrzeugen errichteten Bearbeitungsstraße werden die Tatverdächtigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erkennungsdienstlich behandelt.

Die Polizei Gifhorn hat mit einer Großrazzia am Freitagabend eine immer öffentlichere Drogenszene an der Braunschweiger Straße zerschlagen. Unterstützt von mehreren Hundertschaften der Bereitschaftspolizei Hannover durchsuchten die Beamten um Inspektionschef Thomas Bodendiek mit richterlichem Beschluss ein Wettbüro am Bahnübergang Braunschweiger Straße sowie den innerstädtischen Grünbereich Laubberg.

Polizei stellte illegale Betäubungsmittel sicher

Die Beamten stellten illegale Betäubungsmittel sicher, vorwiegend Marihuana in unterschiedlichen Mengen. Die Tatverdächtigen wurden auf einer Freifläche am Famila-Einkaufszentrum an der Braunschweiger Straße in einer provisorischen Bearbeitungsstraße erkennungsdienstlich behandelt.

Eine Bilanz des Großeinsatzes legt die Polizei bis Mitternacht vor. Der monatelang vorbereitete Großeinsatz steht in keinem Zusammenhang mit Gewaltdelikten oder einer in sozialen Netzwerken kolportierten Massenschlägerei.

Wir aktualisieren den Artikel.