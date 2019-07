Blitzeinschlag setzt Haus in Ribbesbüttel in Brand

Ein Gebäudebrand hat am Samstagabend eine Großeinsatz der Isenbütteler Samtgemeindefeuerwehren ausgelöst. Im Ribbesbütteler Sandweg stand das Dach eines Einfamilienhauses in Flammen. Die Gifhorner Polizei übernahm noch während der laufenden Löscharbeiten die Brandermittlungen. Vieles spricht allerdings dafür, dass ein Blitz in das Dach des Fertighauses im Landhausstil einschlug. Anwohner berichteten, kurz vor 21 Uhr einen ohrenbetäubenden Donnerschlag gehört zu haben. Gleich danach habe es gebrannt. Zudem sei in der Siedlung der Strom ausgefallen.

Die Feuerwehr setzte über die Ortsfeuerwehr Ribbesbüttel hinaus Kräfte der Isenbütteler Brandschützer ein. Die Einsatzleitung übernahm Gemeindebrandmeister Björn Kölsch. Knapp 50 Freiwillige waren im Einsatz.

Dazu kam die Drehleiter der Feuerwehr Gifhorn, die sich aber in den engen Siedlungsgassen erst einmal positionieren musste.

Im Dach des Hauses klafft ein großes Loch. Foto: Christian Franz

Gelöscht wurde von außen aus mehreren Rohren. Von innen gingen Feuerwehrleute unter Atemschutz gegen die Flammen vor.

Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Schadenhöhe bleibt zunächst offen. Bewohnbar dürfte das verqualmte Haus durch die Folgen von Flammen und Löschwasser vorerst nicht mehr sein.