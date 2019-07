Gamsener warten erneut auf Briefe und Pakete

Leserin Tanja Wenzel und weitere Anwohner der Denkmalstraße in Gamsen beschweren sich, dass es seit Wochen wieder Probleme bei der Zustellung von Briefen und Paketen gebe. Deshalb wendete sich Wenzel an die Rundschau-Redaktion. Unsere Zeitung hatte bereits im vergangenen Herbst berichtet, dass es dort zu längeren Ausfällen kam – nach Angaben der Post waren die Gründe damals ein hoher Krankheitsstand bei den Zustellern und gleichzeitig die große Menge an Paketen mit Blick auf die Weihnachtszeit.

Nun schreibt Wenzel ähnlich wie damals: „Weder Briefe noch Pakete kommen regelmäßig bei uns an. Pakete sind über mehrere Tage laut Sendungsverfolgung in der Zustellung, aber zugestellt wird nicht oder sehr verspätet. Die Pakete verweilen wahrscheinlich mehrere Tage im Auto. Bei den Briefen haben wir dasselbe Problem.“ Meistens sei der Briefkasten dann freitags übervoll, weil plötzlich alle Briefe der vorangegangenen Tage auf einmal zugestellt werden. „Ein Zustand, der so absolut nicht tragbar ist. Fristsachen können nicht termingerecht erledigt werden.“ Auch an ihrer Arbeitsstelle Am Sportplatz in Gamsen kämen Pakete nicht oder nur verspätet an.

Ihren Erfahrungen nach gebe es nur einen verlässlichen Mitarbeiter, der einen Haufen liegengelassener Briefe und Pakete auszutragen habe, sobald er die Kollegen wieder ablöst und im Einsatz ist. Die Dame habe bereits mehrfach bei der Post angerufen und ihr auch geschrieben, bis auf eine automatische Antwort habe es aber nie eine konkrete Rückmeldung. gegeben.

Die Antwort:

Die Rundschau hat Post-Pressesprecher Jens-Uwe Hogardt mit den Vorwürfen konfrontiert. Er antwortet, dass es im Juni tatsächlich einige Einschränkungen bei der Zustellung gegeben habe. „Der Stammzusteller muss auch mal Urlaub machen. Und die Vertretung kannte sich noch nicht so gut aus. Deshalb hat es Verzögerungen gegeben. Das ist nicht unser Ziel, aber war zu diesem Zeitpunkt nicht gleich zu ändern.“ Nun sei die Deutsche Post in Gamsen aber wieder „besser unterwegs“, so der Pressesprecher. „Jetzt müsste die Zustellung wieder stabil sein.“