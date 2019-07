Polizei rätselt über Ursache des Gifhorner Unfalldramas

Nach dem folgenschweren Unfall am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 4 bei Groß Oesingen wurden alle neun Verletzten am Montag noch in Krankenhäusern der Region behandelt. Laut Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter sind die drei lebensgefährlich verletzten Opfer des Frontalcrashs noch nicht komplett stabilisiert. Dem acht Monate alten Zwickauer Säugling, den ein Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg geflogen hatte, gehe...