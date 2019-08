DEHOGA-Kreisverband Gifhorn fordert Bundesverband zum Handeln auf

DEHOGA-Kreisvorsitzender Armin Schega-Emmerich aus Gifhorn fordert den Bundesverband des Hotel- und Gaststättengewerbes mit Nachdruck auf, sich dagegen zu wehren, dass die Gewerkschaft Nahrung- Genuss- Gaststätten (NGG) das Gastgewerbe systematisch ins schlechte Licht rücke und mittelständische Betriebe damit an den Rand des Ruins bringe.

Fachkräftemangel und rückläufige Ausbildungsverträge seien die Folge, denn wer in der Öffentlichkeit so häufig schlecht gemacht und kritisiert werde, bei dem will niemand mehr arbeiten. Schega-Emmerich bemängelt die fehlende Unterstützung durch den DEHOGA-Bundesverband. „Es kann nicht sein, dass regelmäßig Schlagzeilen der NGG gegen die Arbeitszeiten in Hotellerie und Gastronomie veröffentlicht werden, ohne dass sich der Arbeitgeberverband dagegen wehrt“, so der Gifhorner Kreisvorsitzende, der sogar schon mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil über flexible Arbeitszeiten im Gastgewerbe gesprochen hat.

Bevor es hier zu einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes kommt, schlug der SPD-Politiker den Gifhorner Gastronomen vor, sich erst einmal mit der NGG an einen Tisch zu setzen, um eine Einigung zu erzielen. Für den Gifhorner DEHOGA-Kreisverband eine unüberwindbare Hürde, denn diese Aufgabe fällt eigentlich in die Zuständigkeit des DEHOGA-Bundesverbandes.

Der DEHOGA-Kreisvorsitzende wies Vorwürfe der NGG zurück, dass im Gastgewerbe Überstunden zum Nulltarif geleistet werden. „In den mit der NGG ausgehandelten Tarifverträgen ist ganz klar geregelt, wie viele Überstunden geleistet werden dürfen, wie sie vergütet werden und in welchem Umfang Freizeitausgleich zu leisten ist“, so Schega-Emmerich, der selbst einen Hotel- und Restaurantbetrieb mit 25 Mitarbeitern führt.

Der Vorschlag aus dem DEHOGA-Bundesverband gegenüber der Politik, das Arbeitszeitengesetz flexibler zu gestalten, wird auch von der NGG vehement abgelehnt. „Und da liegt der Hase im Pfeffer“, so der Gastronom, der hier auch den Bundesarbeitsminister kritisiert, weil er sich von der NGG falsch informieren lässt und damit einer Änderung des Gesetzes einen Riegel vorschiebt. „Unsere Angestellten selbst fordern mehr Flexibilität und sind auch damit einverstanden, wenn sie nach den gesetzlich geleisteten Arbeitsstunden freie Tage als Ausgleich bekämen“, erklärte Schega-Emmerich.

„Wie soll man einer Hochzeitsgesellschaft erklären, dass um 1 Uhr nachts keine Arbeitskräfte mehr zur Verfügung stehen und die Feier beendet werden muss?“, fragte der Kreisvorsitzende. „Daher sollte man doch auch mal die Angestellten selbst zu Wort kommen lassen, bevor man die Keule gegen das Gastgewerbe herausholt! Unsere Mitglieder erwarten hier mehr Engagement und Einsatz durch den DEHOGA-Bundesverband und seinem Präsidenten Guido Zöllick gegenüber der Politik und der NGG“, so der Gifhorner DEHOGA-Kreisvorsitzende, der in diesem Jahr mit seinen Mitgliedern vom 20. bis 22. Oktober den DEHOGA-Landesverbandstag in Gifhorn ausrichtet. Der Bundesarbeitsminister habe einen Auftritt nach Einladung durch den DEHOGA-Landesverband Niedersachsen aus Termingründen bereits abgesagt.