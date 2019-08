Jugendliche aus dem Kreis Gifhorn „Unter P(s)almen“

Abenteuer bis zum Schluss bedeutete für die Teilnehmer das Zeltlager der Evangelischen Jugend Gifhorn in Offendorf an der Ostsee. So wie das von Ruwim am letzten Abend: Der Zwölfjährige will seine Gummistiefel einpacken. Er nimmt sie in die Hand, und fünf frisch geschlüpfte Mäuse purzeln mit samt Nest aus dem Stiefel heraus. Zwei Wochen lag das Schuhwerk unbenutzt in der Ecke. Jetzt soll es den Heimweg antreten. Mit Untermietern hatte jedoch niemand gerechnet. Kein Wunder, wenn man naturnah bei zwei Wochen Sonnenschein zeltet. Die Aufregung im Zelt ist groß. Auch, wenn sich die Mäuse wie ihr berühmtes Vorbild Speedy Gonzales, sofort verdrücken.

Dieses und andere kleine und große Abenteuer machten das Zeltlager Offendorf zu einer spannenden Zeit für die Kinder, wie es in einer Mitteilung heißt. Tiere im Stiefel, das Bewältigen des schweren Parcours im Hochseilgarten, eine neue Freundschaft waren wertvolle Erlebnisse für alle. Sie wurden mit den 100 Kindern und Mitarbeitern geteilt, die mit der Evangelischen Jugend Gifhorn unter Leitung von Kirchenkreisjugendwart Andreas Schulze-Mauk und erfahrenen Mitarbeitern auf den Zeltplatz am Hemmelsdorfer See (zwischen Travemünde und Timmendorfer Strand) gefahren sind. Das Motto „Unter P(s)almen“ leitete sie dabei. Es ging um Rückzugsorte bei Gott und um das Sammeln von Erfahrungen ohne das vertraute „Hotel Mama“.

Damit das Zeltlager bei aller Ernsthaftigkeit nicht zur spaßfreien Zone geriet, unternahmen die Gruppenleiter viele Aktionen mit den Kindern: Kuttern auf der Ostsee, ein von den Kindern mitgestaltetes Bergfest in der Mitte des Zeltlagers, ein Geländespiel und zeltlagertypische Unternehmungen wie Disco, Kino und kreative Workshops. Abends vor dem Schlafengehen tauchten fantasievolle Gestalten auf: Arrogante Panther, schrille englische Ladies mit Butler und durchtriebene Schurken gaben sich die Ehre. In den Gottesdiensten wurde die Gemeinschaft gefeiert.

Die zwei Wochen vergingen wie im Flug. Und manche Träne rollte, als der als Spaß gemeinten Satz „bis dass der Bus euch scheidet“ ernst wurde. Aber was sagte Ruwim auch noch? „Einmal ist kein Mal. Wir sehen uns im nächsten Jahr!“ red