Die Gifhorner sind beim Altstadtfest

Sommersonne und Jubiläumsbonus anlässlich der 40. Auflage des Gifhorner Altstadtfests: Gefühlt tummelten sich gleich zum Auftakt der dreitägigen Sause am frühen Freitagabend noch mehr Menschen als sonst auf der Festmeile. Und minütlich wurden es mehr, als sich die feierfreudigen Massen vor die großen Bühnen schoben: Zur rockigen Westernhagen-Covershow und den Big Maggas am Rathaus, zum Gifhorner Urgestein Creeperhead am Brunnen, zur...