Feuerwehreinsatz bei Firma Paschal in Gifhorn: Hier brannte eine Maschine.

Gifhorn. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückt aus, um den Brand in der Nordhoffstraße zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Maschine brennt in Fabrikhalle in Gifhorn

Dichter schwarzer Rauch zeigte den Feuerwehrleuten den Weg zum Einsatzort in der Nordhoffstraße 2 bei Firma Paschal am Freitagvormittag: Dort brannte eine Maschine in der Firma, die Schalungselemente aus Stahl und Holz für Betonbauten herstellt. Die Feuerwehr Gifhorn rückte mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus. Der Rauch quoll bereits aus den Hallentoren, als die Feuerwehr eintraf.

Die Maschinenhalle war komplett verraucht

Die Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz mit einem C-Rohr gegen das Feuer vor. „Es hat eine Maschine gebrannt die Schalungselemente mit einem Ölgemisch reinigt“, berichtet Einsatzleiter Dennis Misselhorn. Lediglich die Maschine fing Feuer, umliegende Bereiche und Arbeitsgeräte waren nicht betroffen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die rund 2000 Quadratmeter große Maschinenhalle aber war total verqualmt. Auf dem Dach wurden Rauchabzugsklappen geöffnet und mit Hochleistungslüftern die Halle belüftet.

Feuerwehreinsatz bei Firma Paschal – es qualmte ganz ordentlich. Foto: Bernd Behrens

Niemand wurde verletzt

Alle Mitarbeiter konnten die Betriebsgebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Im Einsatz waren 30 Feuerwehrleute aus Gifhorn, die Ortsfeuerwehr Gamsen mit 23 Kräften unter Leitung von Ortsbrandmeister Uwe Reuß, ein Rettungswagen und die Polizei mit drei Wagen.

Die LSW schaltete den Strom ab und sperrte die Gaszufuhr. Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet. Die Nordhoffstraße wurde zuerst voll gesperrt, später wurde der Verkehr im Wechsel vorbeigeführt. Der Neuwert solch einer Maschine beläuft sich auf zirka 100.000 Euro.