Grassel trotzt der Brandserie auch mit viel Musik

So richtig entspannt können die Grasseler am Sonntag ab 14 Uhr noch nicht feiern. Erst am 21. August brannte es wieder in einem Waldstück nahe des Ortes. Der mutmaßliche Brandstifter, der möglicherweise 16 Feuer in den vergangenen Wochen und Monaten entzündet hatte, ist immer noch nicht gefasst....