Drei Jugendliche demolieren in Meinersen Unterstand

Zwischen 14 und 15 Uhr ist es am vorvergangenen Sonntag, 8. September, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Meinersen zu einer Sachbeschädigung des Unterstandes für Einkaufswagen gekommen. Ein 51-jähriger aus Meinersen bemerkte drei Jugendliche auf ihren Fahrrädern auf dem dortigen Parkplatz. Einer von diesen mit einem auffallend gelben Oberteil zog einen Einkaufswagen hinter seinem Fahrrad her und schleuderte diesen dann gegen den Einkaufswagen-Unterstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Unterstand beschädigt. Wer Hinweise zu den drei Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter (05372) 97850 in Verbindung zu setzen.

