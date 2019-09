Gifhorner Hut-Träger wählen neues Gruppenmitglied

14 der 23 Gifhorner Hut-Träger vor dem Traditionshaus „Deutsches Haus“ in Gifhorn mit USK-Major Karsten Ziebart (Vierter von rechts).

Ein Termin ist bei den Gifhorner Hut-Trägern im Kalender ganz fest eingeschrieben: das ist traditionell der zweite Dienstag im September. Da kommen sie, auch das ist gute Tradition, im Hotel „Deutsches Haus“ zusammen, um den neuen Hut-Träger zu wählen. Jeder Hut-Träger hat ein Vorschlagsrecht und abgestimmt wird nach demokratischen Regeln. Das ist erfolgt. Nur: verraten wird der Name noch nicht, Dieses Geheimnis wird erst am ersten Samstag im März bei der traditionellen Hutverleihung im Eiskeller gelüftet und der Öffentlichkeit preisgegeben, heißt es in einer Mitteilung.

Der „Dreispitz“ gehört zur historischen Gifhorner Amtstracht, die von der Trachtentanzgruppe Gifhorn in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Die Gifhorner Hut-Träger gibt es seit 1983. Es war die Idee des verstorbenen USK-Hauptmanns Wolfgang Braun, eine „ehrenvolle Auszeichnung“ demjenigen aus Stadt und Landkreis Gifhorn zukommen zu lassen, der sich ehrenamtlich im sozialen und kulturellen Bereich engagiert, sich Verdienste um Heimatforschung, Traditionspflege, Brauchtum und historische Forschung erworben hat. Weitere Kriterien zur Verleihung des Gifhorner Hutes sind die Pflege von Liedgut, Mundart und Naturschutz. Waren die Hut-Träger eine zusammengehörende Gruppe ohne feste Mitgliedschaft, sind sie 2016 als eigenständige Abteilung dem USK beigetreten.

Unternehmungen wie Fahrten zu kulturellen Stätten und freundschaftliche Zusammenkünfte gehören zum Programm der Hut-Träger. Viele Veröffentlichungen sind von Hut-Trägern verfasst. Auch Veröffentlichungen im jährlich erscheinenden Kreiskalender.