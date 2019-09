Betrüger erbeuten von Gifhorner Seniorin 15.000 Euro

Gifhorn. Sie gaben sich Polizisten aus und baten die Frau, das Geld von der Bank abzuheben und es an einem Ort außerhalb der Wohnung abzulegen.

Eine arglose 89-jährige Gifhornerin ist zwischen Freitag und Samstag zum Opfer dreister Betrüger geworden. Diese gaben sich am Telefon gegenüber der Frau als Polizeibeamte aus und wiesen sie an, 15.000 Euro von der Bank abzuheben, da das Geld dort angeblich nicht sicher sei. Anschließend wurde die Frau laut Polizei angewiesen, das Geld an einem Ort außerhalb ihrer Wohnung abzulegen. Hier wurde es dann vermutlich durch die Täter abgeholt.