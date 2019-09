Jörg Thaden und die AG Fahrradwege sagen, wo es lang geht

Los geht’s: Von heute an stellt die Rundschau die Kandidaten für die Wahl zum Gifhorner des Jahres vor. Bis Mitte Oktober berichten wir über Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die mit ihrer Arbeit unsere Gesellschaft bereichern und sich zum Wohl der Allgemeinheit engagieren.

Jörg Thaden tritt in die Pedale. Der 49 Jahre alte Westerbecker kommt grad aus Dannenbüttel, hat sich dort im Wald eine eiszeitliche Düne angesehen. Thaden ist leidenschaftlicher Radfahrer – und noch viel mehr. Mit der Arbeitsgemeinschaft (AG) Fahrradwege hat er zusammen mit Frank Apholz, Bernhard Kracht und Dirk Suckut dafür gesorgt, dass die Gemeinde Sassenburg einige der schönsten und informativsten Fahrradrouten im Landkreis Gifhorn zu bieten hat.

Anfang 2015 hat sich die AG Fahrradwege gegründet. Beim Tourismus-Stammtisch kam die Idee auf. Es ging darum, etwas Gutes für die Menschen in der Gemeinde zu tun. „Ich lasse mir immer wieder gern neue Ideen für das Zusammenleben hier vor Ort einfallen“, erklärt der Westerbecker. Und Thaden verwirklicht diese Ideen. Zusammen mit seinen Mitstreitern entwickelte er die Pläne für drei Routen: Der große Sassenburg-Rundkurs mit einer Länge von 50,5 Kilometern, der Rundkurs Geschichte im Dragen (8,4 Kilometer) und der Sassenburger Geschichtspfad, der 20,8 Kilometer lang ist.

Nach der Stammtisch-Idee nahm das Vorhaben ziemlich schnell konkrete Züge an. Unterstützt von der Gemeinde wurden Förderanträge gestellt, Anfang 2017 kam die Zusage der EU über 25.000 Euro, die Gemeinde stellte die Co-Finanzierung sicher und rund ein Jahr später standen die ersten Schilder. Einzig am Elbe-Seitenkanal ist noch eine Lücke, die aber voraussichtlich in den nächsten Wochen geschlossen wird.

Weil der Kanal Bundeseigentum ist, waren Absprachen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Uelzen notwendig. Der Landkreis Gifhorn musste zunächst einen entsprechenden Vertrag mit dem WSA schließen. Das nahm etwas Zeit in Anspruch. Klar, dass da Praktiker und Macher ungeduldig werden. Seit eineinhalb Jahren ist der Rundkurs ausgeschildert, aber noch warten Thaden und die AG auf eine offizielle Eröffnung. In den nächsten Wochen sollen erstmal die noch fehlenden Schilder aufgestellt werden.

Zwischen 3000 und 4000 Kilometer legt Thaden im Jahr auf dem Rad zurück. Fast täglich fährt der Ingenieur der Elektrotechnik mit dem Rad nach Warmenau zur Volkswagen Zubehör GmbH, auch im Winter. „Bis minus acht Grad halte ich es mit winddichter Kleidung aus“, erzählt er. Vor zwei Jahren ist der 49-Jährige auf ein E-Bike umgestiegen, ein Mountain-Bike, um genau zu sein. Nicht weil in der Heide so hohe Berge sind, sondern weil es optimal fürs Gelände ist.

Und Thadens Gelände liegt vor der Haustür – ob es die Dünen bei Dannenbüttel sind oder Pfade im Großen Moor. Es gibt kaum einen Trampelpfad in der Gemeinde, den er nicht kennt. Das liegt auch daran, dass der 49-Jährige aktiv mitwirkt bei OpenStreetMap. Das ist ein 2004 gegründetes internationales Projekt mit dem Ziel, eine freie Weltkarte zu schaffen. Dafür werden weltweit Daten gesammelt. „Ich erfasse Straßen, Häuser und alles, was fest mit der Erde verbunden ist“, erklärt Thaden. „Ich bin quasi ein Hobby-Geograph.“

Was ihn manchmal ärgert? Wenn Menschen mutwillig die Schilder an den Rundkursen zerstören zum Beispiel. Das sei leider schon vorgekommen. Aber auch dafür hat die AG Fahrradwege eine Lösung gefunden. An den Schildern sind QR-Codes angebracht, die die Nutzer auf eine Internetseite führen, auf der sie das Problem mitteilen können.

Ohne die Unterstützung der Familie geht bei so viel Engagement nichts. Thadens Frau Heike ist diejenige, die der AG Fahrradwege ihre Stimme leiht. Beispielsweise für einen Audio-Guide. So können sich interessierte all die Informationen auch noch einmal anhören. Auch sein Sohn unterstützt die Radler. „Alle sind voll eingebunden“, erzählt der Westerbecker schmunzelnd. Spricht’s, steigt aufs Rad und tritt in die Pedale...