Gifhorner wollen weniger Autos in der Kernstadt

Als die mehr als 100 Teilnehmer der Abschlussveranstaltung zum städtischen Verkehrsentwicklungskonzept „Leitbild Mobilität“ am Donnerstagabend mit roten und grünen Klebepunkten ihren Szenariofavoriten wählen sollten, war schnell klar, wo die Reise in der Stadt hingehen soll: Weniger Autos in der Innenstadt, mehr und bessere Radwege, kürzere Taktungen von Bus und Bahn – das sind die Hausaufgaben für die Politik. Stadtplanerin Juliane...