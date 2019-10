Baustart für Gifhorns neuen Katzenberg-Kreisel

Das Zwei-Millionen-Euro-Projekt des Kreisverkehrs am Gifhorner Katzenberg rückt näher. Damit will die Stadt den Verkehr am vielbefahrenen und neuralgischen Knotenpunkt von Calberlaher Damm, Bergstraße und Lehmweg in Sichtweite zum nicht minder sensiblen Bahnübergang neu ordnen. Alles beginnt an...