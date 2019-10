Gifhorn. Bis zum 31. Dezember stellt Kunstmalerin Gabriele Krönigkeit 19 Bilder verschiedenster Größen und Stilrichtungen in Acryl und Mischtechniken aus.

Facettenreiche Malerei im Klinikum in Gifhorn

In der Eingangshalle des Helios-Klinikums Gifhorn bleiben die Wände nicht lange kahl: Sobald eine Bilderausstellung endet, zieren bereits neue Farben und Motive das Klinikfoyer. Bis zum 31. Dezember stellt Kunstmalerin Gabriele Krönigkeit 19 gestaltete Bilder verschiedenster Größen und Stilrichtungen in Acryl und Mischtechniken aus, wie das Helios-Klinikum Gifhorn mitteilt.

Vor zwölf Jahren entdeckte die Gifhornerin die Malerei als Hobby und Ausgleich zum Alltag für sich. Während sie sich anfangs der Aquarell-Malerei widmete, hat Gabriele Krönigkeit über die Jahre autodidaktisch ihr Repertoire an Methoden, Techniken und Arbeitsweisenstetig weiterentwickelt. „Ich bemerkte, dass mich die Konzentration auf nur eine Stilrichtungin der Darstellung meiner Ideen begrenzt. Also fing ich an, mit Acrylfarben und Mischtechniken zu experimentieren, die mir mehr kreativen Spielraum bieten“, sagt Krönigkeit über die Gestaltung ihrer Bilder.

Unter Zuhilfenahme entsprechender Fachliteratur und Motivanregungen aus Büchern, Zeitschriften, dem Internet und anderen Künstler-Ausstellungen entstand eine Vielzahl an Werken. Dabei reichen die Motive von der gegenständlichen Malerei bis hin zum Realismus sowie der Abstraktion.

Heute arbeitet die Malerin schwerpunktmäßig mit außergewöhnlichen Materialien wie Sand, Stein, Papier oder Gips. Statt zum Pinsel greift sie derzeit lieber zum Spachtel. „Ich komme aktuell gut mit dem Spachtel zurecht, um Gefühle und Stimmungen abzubilden. Vielleicht nutze ich zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder den Pinsel“, sagt sie. red