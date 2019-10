Jugendliche planen Klima-Mahnwache in Gifhorn

Die junge Klimabewegung Fridays for Future macht keine Herbstferien. Die Schüler nutzen die unterrichtsfreie Zeit in der nächsten Woche für eine dreitägige Mahnwache auf dem Marktplatz, wie Sprecherin Jennifer Zauter ankündigt: „Wir dürfen nicht aufhören, wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen weiter kämpfen, stark sein und Präsenz zeigen“, appelliert sie an ihre Mitstreiter. Die Aktion spielt sich von Dienstag, 15. Oktober, 16 Uhr,...