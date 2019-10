Streit in Gifhorner Schnellrestaurant eskaliert

Das Burger King Restaurant am Eyßelheideweg in Gifhorn.

Gifhorn. Etwas aus dem Ruder gelaufen ist die Bestellung einer 32-Jährigen am Drive-In-Schalter von Burger King in Gifhorn – weil die Eismaschine defekt war.

„Ihre Bestellung bitte“ – was zunächst freundlich begann, endete am frühen Sonntagmorgen am Drive-In-Schalter des Schnellrestaurants Burger King am Eyßelheideweg mit einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer Kundin und einer Angestellten.

Die Gifhorner Polizei berichtete via Twitter über den Zwischenfall. Offensichtlich hatte die Kundin ein Softeis bestellt. Das gab es jedoch nicht, weil die Eismaschine defekt gewesen sei. Das ärgerte Kundin, ein Wort gab das andere. Wie Polizeipressesprecher Thomas Reuter ergänzte, habe es erst eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die dann jedoch eskalierte. Verletzt wurde niemand.

„Wir fertigen Anzeigen“, schreibt die Polizei auf Twitter.