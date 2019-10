Unfallflucht in Meine: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 15. Oktober, in der Ortschaft Meine ereignet hat. Zwischen 6 und 18 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem PKW der Marke Mercedes auf der Straße Am Gymnasium in Richtung An der Feuerwehr. Beim...