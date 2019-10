Wählen Sie den Gifhorner oder die Gifhornerin des Jahres!

Was wäre unsere Gesellschaft ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren? Sie würde schlichtweg nicht lebensfähig sein, lautet die Antwort. Mit ihrem selbstlosen und freiwilligen Einsatz halten die Ehrenamtlichen unsere Gesellschaft zusammen, machen sie lebenswert, fördern ein friedvolles Miteinander – ob in Sport- oder Gesangsvereinen, in den Feuerwehren oder beim DRK, beim Tier- oder Naturschutz. Tausende Menschen sind im Landkreis Gifhorn ehrenamtlich tätig und bereichern das Leben in Stadt und Kreis.

Dieses bemerkenswerte Engagement möchte die Gifhorner Rundschau fördern und auszeichnen. Deshalb verleiht unsere Zeitung jährlich den Titel „Gifhorner des Jahres“ – in diesem Jahr bereits zum 14. Mal. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten haben wir Ihnen in den vergangenen Wochen vorgestellt.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, entscheiden, wer diesen Ehrenamtspreis bekommt. Unterhalb der Abstimmung in diesem Artikel finden noch einmal die Kurzporträts aller Kandidaten. Am Ende werden Online-Abstimmung und die Coupons aus unserer Print-Ausgabe ausgezählt.

Sie wollen bei der Preisverleihung dabei sein? Nehmen Sie an unserer Verlosung teil: Alle Einsender eines Coupons aus der Print-Ausgabe haben die Möglichkeit. Unsere Online-User schreiben einfach eine E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer an redaktion.gifhorn@bzv.de. Stichwort: Verlosung Ehrenamtsgala. Viel Glück!

Das sind die Kandidaten für die Wahl zum Gifhorner des Jahres:

Werner und Werner

Werner Fischer und Werner Drewitz. Foto: Darius Simka / regios24

Werner Drewitz (77 Jahre) und Werner Fischer (69 Jahre) sind „Dauerbrenner“ im Jugendfußball und seit Jahrzehnten mit großem Engagement für die Nachwuchskicker des MTV Gifhorn im Einsatz. Bereits seit 26 Jahren trainieren sie gemeinsam und überaus erfolgreich obendrein. Mit viel Disziplin und der nötigen Strenge auf der einen Seite. Aber auch mit Jackentaschen voll Bonbons und Medaillen für die Geburtstagskinder auf der anderen Seite. „Ich bin schon seit 1979 dabei“, verrät Drewitz, der damals seinen Sohn Ingo im Dress der Schwarz-Gelben trainierte – und sich seitdem voll und ganz den MTV-Talenten verschrieben hat. Mehr als 1000 Nachwuchskicker sind in den vergangenen 40 Jahren durch seine Hände gegangen.

Jörg Blecker und die Kitzretter

Jörg Blecker und die Kitzretter. Foto: Dirk Kühn

Der 53 Jahre alte Jörg Blecker aus Lagesbüttel hat im Hegering Schwülper das Projekt Kitzrettung ins Leben gerufen. Von Mai bis Anfang Juni suchen die Kitzfretter mit einer Drohne und einer Wärmebildkamera Wiesen nach Rehkitzen ab, um sie vor der Mahd der Wiese in Sicherheit zu bringen. Mehr als 30 Kitze haben Blecker und befreundete Jäger des Hegerings in diesem Jahr vor dem Tod gerettet. Morgens ab 4.30 Uhr standen sie auf den Wiesen zwischen Oker und B4 und unterstützten die Landwirte, deren Pflicht es ist, vor dem Mähen einer Wiese sicherzustellen, dass keine Tiere dem Mähbalken zum Opfer fallen. Blecker kommt selbst aus der Landwirtschaft, sein Hof liegt an der Dorfstraße in Lagesbüttel, dort ist auch sein Ingenieurbüro des untergebracht. Aber einmal Landwirt, immer Landwirt. Jedenfalls im Herzen.

Jörg Thaden und die AG Fahrradwege

Jörg Thaden. Foto: Dirk Kühn

Der Westerbecker Jörg Thaden tritt gern in die Pedale. Der 49-Jährige ist leidenschaftlicher Radfahrer – und noch viel mehr. Mit der Arbeitsgemeinschaft (AG) Fahrradwege hat er zusammen mit Frank Apholz, Bernhard Kracht und Dirk Suckut dafür gesorgt, dass die Gemeinde Sassenburg einige der schönsten und informativsten Fahrradrouten im Landkreis zu bieten hat. Anfang 2015 hat sich die AG Fahrradwege gegründet. Mit seinen Mitstreitern legte er drei Routen an: Der große Sassenburg-Rundkurs, der Rundkurs Geschichte im Dragen und der Sassenburger Geschichtspfad.

Fridays for Future

Bei der weltweiten Großdemo für den Klimaschutz folgten bis zu 1200 Demonstranten der Aktion der Gifhorner Fridays-For-Future-Gruppe. Foto: Daniela König / BZV

Seit März dieses Jahres hat Gifhorn eine eigene Ortsgruppe der für das Weltklima kämpfenden Jugendbewegung „Fridays for Future“. Ins Leben gerufen wurde sie von Philip Knotz aus Gifhorn zusammen mit dem 19-jährigen Bent Bosker und dem 30-jährigen Dustin Rösemann. Heute organisieren mehr als 20 Jugendliche aus dem ganzen Kreis Gifhorn gemeinsam und gleichberechtigt alle Aktionen in einem Plenum – deshalb kandidiert die ganze Gruppe für „Gifhorner des Jahres“ und nicht eine Einzelperson. Bei den Freitagsdemos brachte die Gruppe bisher bis zu 1200 Menschen auf die Straße.

Patriz Brünsch

Patriz Brünsch. Foto: Reiner Albring

Sein ehrenamtliches Engagement in Sachen Kirchen- und Chormusik führt den Grasseler quer durch den Landkreis und auch darüber hinaus. Patriz Brünsch ist unter anderem Vorsitzender der Chöre in Grassel und Osloß, leitet zehn Chöre und ist zudem Vorsitzender des Chorverbandes, dem 25 Chöre angehören. Seinen Motivation beschreibt der 36-Jährige so: „Ich habe große Freude daran, Menschen vor mir zu haben, die ich motivieren darf und mit denen wir gemeinsam Höchstleistungen vollbringen. Das ist ein ganz großartiges Erlebnis von ganz großem Glück.“

Dieter Divossen

Dieter Divossen. Foto: Reiner Albring

Dieter Divossen hat von der Pike auf alles gelernt, was es rund um den Badebetrieb zu wissen gibt. In Duisburg lernte er auch die Arbeit der DLRG kennen. Die Begeisterung ließ den heute 63 Jahre alten Isenbütteler nie mehr los. 2015 feierte er seine 40-jährige Mitgliedschaft. Das war natürlich kein Grund, die Badehose an den Nagel zu hängen. Noch immer ist er von morgens bis abends unterwegs, um vor allem Kindern das Schwimmen beizubringen. Das Freibad Edesbüttel ist dabei zu seiner zweiten Heimat geworden. Dort fühlt er sich pudelwohl – und das seit 18 Jahren.

Rebecca Rodermund

Rebecca Rodermund. Foto: Reiner Silberstein

Die 28-jährige Gifhornerin ist seit ihrer Geburt eng verbunden mit den Gifhorner St.-Georgs-Pfadfindern – mittlerweile hat sie selbst als Vorstandsmitglied zahlreiche Fäden in den Händen – und zwar schon seit drei Jahren. Zusammen mit Katarina Olech bereitet sie nicht nur regelmäßig die verschiedenen Aktionen wie Sternsingen, St.-Martins-Umzug und Altkleidersammlungen, sowie Lager und Auslandsreisen mit den Kindern und Jugendlichen vor, sondern auch etwas ganz Großes: Im kommenden Jahr feiert der Stamm Fred Joseph seinen 70. Geburtstag.

Oliver Tremmel

Oliver Tremmel. Foto: Reiner Silberstein

Wenn sich der 50-Jährige montagnachmittags an das Klavier in der Lobby des Gamsener Christinenstifts setzt, dann verzückt er die Zuhörer. Alle zwei Wochen spielt Tremmel ehrenamtlich nur für die Bewohner des Pflegeheims – Schlager, Evergreens, die guten alten Volkslieder, aber auch mal Stücke aus Operetten. Die vielen bekannten Melodien zaubern ein Lächeln in die Gesichter. Und meistens fühlen sich die Bewohner animiert, mitzusingen. „Mir geht’s darum, dass alle Spaß haben“, so der Versuchsingenieur bei der IAV, der seit seiner Kindheit Klavier spielt.

Rainer Rinke

Rainer Rinke. Foto: Daniela König

Der Müdener Rainer Rinke hilft den Meinersern, bequem von A nach B zu kommen. Der Vorsitzende des Trägervereins Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen kümmert sich darum, dass Bürger in den einzelnen Gemeinden und Ortsteilen auch dann zur Apotheke oder zum Bahnhof kommen, wenn der reguläre Linienbusverkehr dort nicht oder nur selten hält. Er übernimmt die Organisation und kümmert sich um den Papierkram. Der 72-Jährige sitzt zudem regelmäßig selbst als Fahrer selbst am Lenkrad, wechselt sich mit den mehr als 20 Fahrern ab.

Rienelt Walkhoff

Rienelt Walkhoff. Foto: Christian Franz

Rienelt Walkhoff ist die gute Seele im Künstlerhaus Meinersen. Sie betreut die neuen Stipendiaten, die für eine bestimmte Zeit im Künstlerhaus an ihren Fertigkeiten arbeiten, hat immer ein offenes Ohr und kümmert sich im Vorstand des Trägervereins mit Rat und Tat um die Weiterentwicklung. Doch das Ehrenamt der 73-Jährigen hört an dieser Stelle nicht auf: Als langjährige Lokalpolitikerin kennt sie sich in der Samtgemeinde bestens aus, bringt sich aktuell im Seniorenbeirat der Samtgemeinde ein, die Themen Bau, Jugend, Familie und Senioren sind ihr Steckenpferd.

Die Tierschutzberaterinnen

Die Tierschutzberaterinnen Astrid Prieß (von links), Karen Oehler, Kirsten Kracht, Dr. Petra Jenz und Sabine Wodtke. Foto: Christian Franz

Wenn Nachbarn oder Angehörige der Verdacht nicht loslässt, dass Herrchen oder Frauchen mit der Tierhaltung überfordert sein könnte, sind sie zur Stelle: Die Tierschutzberaterinnen des Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung. Statt mit dem Zeigefinger vorzugehen, bieten (von links) Kirsten Kracht (55), Astrid Prieß (52), Karen Oehler (58), Petra Jenz (49) und Sabine Wodtke (62) ihre Hilfe an, geben Tipps, wie es in Zukunft besser klappen kann mit dem Gassigehen oder der Ernährung. Wenn es hart auf hart kommt, schalten sie auch das Veterinäramt ein: das Tierwohl steht an erster Stelle. Zudem schauen die Tierschutzberaterinnen bei Pflegestellen vorbei, um zu beurteilen, ob das Tier gut aufgehoben sein wird.

Oliver Hanke

Oliver Hanke. Foto: Daniela König

Sponsorensuche, Hallenbelegung, Trainingsplatz-Koordination – die Liste der Aufgaben, die Oliver Hanke aus Barwedel als Vorsitzender des Fußball-Jugendfördervereins Boldecker Land ehrenamtlich in bis zu 30 Stunden pro Woche abarbeitet, ist lang und vielfältig. Seit der Gründung des Vereins 2012 ist der 49-Jährige unermüdlich dabei, den Nachwuchs zu fördern und ihn auf den späteren Wechsel in die sechs Stammmannschaften der Samtgemeinde vorzubereiten. Zudem investiert er seine Freizeit auch als Trainer dreier Kinder- beziehungsweise Jugendteams.

