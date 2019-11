Wer fordert 2021 Gifhorns Landrat Andreas Ebel heraus?

Landrat Andreas Ebel strebt 2021 eine Wiederwahl an. 2014 im ersten Wahlgang mit 51,3 Prozent erfolgreich, soll es der 48-jährige Christdemokrat als Zugpferd in der gleichzeitig anstehenden Kommunalwahl richten. Die SPD, zurzeit Partner in einer großen Koalition mit CDU, FDP und Unabhängigen, sowie...