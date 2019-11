Quälberg-Anlieger: Mahnwache gegen Gifhorner Straßenbeiträge

Die Anliegerinitiative vom Gifhorner Quälberg lässt nicht locker in ihrem Ringen, die als ungerecht empfundenen Straßenausbaubeiträge nach Stadtrecht abzuschaffen. Die Quälberg-Siedler müssen für die Bauarbeiten teilweise mehr als 20.000 Euro Abgaben pro Grundstück an die Stadt bezahlen. Die Betroffene fordern, Straßensanierung in Gifhorn aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzieren und bei Bedarf die Grundsteuer für alle zu...