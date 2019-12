Ein Breitensportler führt den MTV Gifhorn. Mehr als elf Jahre stand Waldemar Butz dem größten Gifhorner Sportverein vor. Am Freitagabend trat er aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl an. Seinen Nachfolger hatte er „schon vor drei Jahren im Auge gehabt“, nun wurde Jürgen Saggerer einstimmig in der...