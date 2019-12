Wer vermisst Schiebeleiter in Jembke und Umgebung?

Die Polizei sucht den Eigentümer einer Leiter, die von Unbekannten bei einem Einbruchsversuch in den Edeka-Markt in Jembke benutzt wurde. Es geht um eine drei Meter lange Aluminium-Schiebeleiter, die bis auf 5,60 Meter ausgeschoben werden kann. Vermutlich hatten die Diebe diese Leiter zuvor in Jembke und Umgebung gestohlen und sie für den Einbruch in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober genutzt, um auf das Dach von Edeka an der Hauptstraße zu klettern. Wer die Leiter vermisst: (05371) 980322.

