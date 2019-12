Neue Lebensräume im Kreis Gifhorn für seltene Fischart

Die Aktion Fischotterschutz hat im Rahmen des Projektes „Artenvielfalt in der Aller – neue Lebensräume für die Barbe“ einen ersten Gewässerabschnitt der Aller in Wilsche ökologisch aufgewertet. Die Aller hat mit ihren zahlreichen Nebengewässern eine wichtige Funktion für die Lebensraumvernetzung und dient als Wanderroute zu den Laich- und Aufwuchs-, Nahrungs- oder Überwinterungshabitaten für die Fischfauna, wie der Verein Aktion Fischotterschutz mitteilt. Doch im vergangenen Jahrhundert wurde die Aller zugunsten der Nutzung ausgebaut und reguliert. Hiermit gingen natürliche Strukturen und Lebensräume im und am Gewässer sowie die ökologische Durchgängigkeit verloren. Dieses habe gravierende Folgen für die vormals artenreiche Fischfauna gehabt. War die Barbe früher weit verbreitet, sei sie heute an der Aller und ihren Zuflüssen nur noch in wenigen Gewässern und in geringer Anzahl anzutreffen.

Um die Struktur- und Lebensraumvielfalt in der Aller wieder zu erhöhen, wurden in Kooperation mit dem Unterhaltungsverband Oberaller auf rund 200 Metern Länge verschiedene Gewässerentwicklungsmaßnahmen umgesetzt. Mit rund 400 Tonnen Kies wurden zwei Kiesbetten auf der gesamten Gewässerbreite eingebaut. Kies sei für viele Fischarten ein wichtiges Laichhabitat. Gleichzeitig bilde das Kieslückensystem Lebensraum für unzählige Insektenlarven. Stammhölzer, Wurzelstubben und Raubäume ergänzen die Maßnahme, sie dienen den Fischen als Strömungsschatten und Unterstand und bieten Jungfischen Schutz vor Fressfeinden. Wo vorher die Aller unnatürlich eintönig floss, sorgen nun Verwirbelungen für mehr Strömungsvielfalt und damit für mehr Lebensraum für Fische. Die Maßnahme wurde vorab mit den Behörden, dem Unterhaltungsverband und den angrenzenden Landwirten abgestimmt.

„Es freut uns sehr, dass wir im Rahmen des Barben-Projektes einen ersten Gewässerabschnitt der Aller mit naturraumtypischen Strukturen ökologisch aufwerten konnten. Das kommt nun vielen Fischen, aber auch den Kleinstlebewesen im Gewässer zugute“, erläuterte Anke Willharms von der Aktion Fischotterschutz. red