Lions Südheide spenden 10.000 Euro für Gifhorner Hospizstiftung

So allmählich füllt sich das Spenden-Säckel: Am Donnerstag übergaben Mitglieder des Lions-Clubs Südheide 10.000 Euro an die Vertreter der Hospiz-Stiftung für den Bau des Hospizes. Zusammengekommen ist das Geld aus den diesjährigen beiden Bücherflohmärkten im Real-Center und dem Erlös vom...