Gifhorner sind ausreichend gegen Masern geimpft

In Hildesheim ist vergangene Woche aufgrund von vier akuten Infektionsfällen mit Masern ein Schulverbot für 28 Schüler an der Obschule in Söhlde ausgesprochen worden – drei Jugendliche sind erkrankt, im Kreis Peine hat es ein Säugling erwischt. Wie groß ist die Gefahr für den Kreis Gifhorn? Recht gering nach den Angaben des hiesigen Gesundheitsamts. In diesem Jahr sind in Niedersachsen 89 Masernfälle registriert worden, so viele gab es...