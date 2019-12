Gifhorner Musiker bauen Brücken zwischen Ost und West

Das Parforcehorncorps Gifhorn spielte in der St.-Nikolai-Kirche in Stralsund.

Damit, so heißt es in der Mitteilung, sei das Ziel der Bläsergruppe, in allen neuen Bundesländern mit klassischer Hornmusik Brücken zu bauen zwischen West und Ost, erfüllt worden.

Der Zufall habe in diesem Jahr Regie geführt, denn der Organist der St.-Nikolai-Kirche in Stralsund sei erfreut gewesen über die Anfrage zu einem gemeinsamen Gottesdienst in der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Backstein-Basilika, da er in Gifhorn bei Kantor Liebert seinen ersten Orgelunterricht erhalten und nach dem Abitur am OHG Kirchenmusik studiert habe. Inzwischen sei Matthias Pech als Kirchenmusikdirektor in der vor mehr als 750 Jahren erbauten Rats-und Pfarrkirche ein anerkannter Organist, der mit drei spielbaren Orgeln ein breites musikalisches Spektrum bedienen könne. Gemeinsam mit solch imposantem Klangkörper zu musizieren, habe bei den Gifhorner Bläsern vorab Lampenfieber, aber auch Freude für den speziellen Gottesdienst mit Musik hervorgerufen.

Günther Kaufmann überbrachte einen Bildband Gifhorns einer Grußbotschaft von Bürgermeister Matthias Nerlich: „Sehr gern sende ich Ihnen mit dem Parforcehorn-Bläsercorps Gifhorn einen wunderbaren Musikgruß aus Ihrer alten Heimat und danke Ihnen, dass Sie alle Vorbereitungen für den Auftritt so großartig unterstützt haben.“ Pastor Mantei betonte in seiner Predigt ganz speziell die gelebte Brüderlichkeit, die 30 Jahre nach dem Fall der innerdeutschen Grenze durch gegenseitigen Besuch und kulturellen Austausch ein wahres Geschenk sei. Da die Naturhornbläsergruppe aus Gifhorn nicht nur „religiös musikalisch“ auftrete, hätten die Naturschönheiten der Insel Rügen und die Meisterwerke profaner Baukunst in der historischen Altstadt Stralsunds einschließlich des supermodernen Ozeaneums bei allen Reiseteilnehmern grenzenlose Begeisterung und Dankbarkeit ausgelöst: In Dresden, Potsdam, Berlin, Naumburg, Erfurt und nun Stralsund hat das Bläsercorps Gifhorn nach eigenen Angaben mit seiner Hornmusik für nachhaltige Verbundenheit gesorgt.