Gifhorns Dorfgemeinschaftshäuser bald mit W-LAN ausgestattet

Nur zu Hause freies W-LAN reicht nicht mehr. Längst gibt es auch in Geschäften, Einkaufsmärkten, im Rathaus und in der Fußgängerzone kostenlosen Zugang ins Internet – und seit Mittwoch auch im Dorfgemeinschaftshaus in Gamsen. Bis Jahresende sind auch die Dorfgemeinschaftshäuser in Winkel, Wilsche,...