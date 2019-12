Bei einer Kontrolle in Brome ging den Beamten ein Fahrer ins Netz, der ohne Führerschein unterwegs war.

Brome. Am 2. Weihnachtstag fiel ein 52-Jähriger in Brome bei einer Kontrolle auf, da er ohne Führerschein fuhr. Diesen hatte er bereits 2017 abgegeben.

52-Jähriger fuhr in Brome ohne Führerschein

Da gab es keine Weihnachtsmilde. Ein 52-Jähriger ist am 2. Weihnachtstag von der Polizei in der Bahnhofstraße in Brome kontrolliert worden und konnte keinen Führerschein vorzeigen.

Fahrer verlor Führerschein schon 2017

Bei den Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann aus Oebisfelde seinen Führerschein bereits 2017 abgeben musste und seitdem immer wieder wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist.

Die Polizei habe deswegen erneut ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.