Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld im Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn ist mehrfach eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, hebelten Unbekannte in Meinersen in der Straße Auf dem Bente zwischen Montag, 6. Januar, und Freitag, 10. Januar, eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten das Wohnhaus in der Abwesenheit der Bewohner und flohen mit Bargeld.

Im Quellengrund in Westerbeck drangen Täter zwischen Dienstag, 7. Januar, und Freitag, 10. Januar, durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Haus ein, das sie durchsuchten. Mit erbeutetem Schmuck flohen sie anschließend.

Auch in Rethen schlugen Diebe zu. Sie brachen zwischen Freitag, 10. Januar, und Samstag, 11. Januar, in der Straße In den Dorfwiesen in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten sie zuerst eine Wintergartentür auf, entfernten einen Rollladen und hebelten dann die Terrassentür auf. Die Täter entkamen unerkannt mit diversem Schmuck.