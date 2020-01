3000 Euro für die Diakonstelle und Kinder in Didderse

Nach einem Jahresrückblick durch Pastor Thorsten Schuerhoff überreichte das Team von Projekt Zukunft einen Spendenscheck von 3000 Euro. Der Betrag komme dem Erhalt der Diakonstelle zugute sowie der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Kirchengemeinde, heißt es weiter.

Das Geld stamme unter anderem aus dem Erlös der Kinderfaschingsparty im März vergangenen Jahres, zu der etwa 200 Teilnehmer gekommen seien.

Ein Zuschuss sei auch durch den Verkauf von Essen, Holzarbeiten, Selbstgenähtem, selbstgemachter Liköre, Marmelade und vielen anderen Dingen beim „Zimtsternchen und Glühweinduft-Markt“ der „Pappel 14“und beim „Winterzauber“ vom SSV Didderse zusammengekommen. Abschließend sei das Projekt Zukunft noch im Kirchen- Café in Didderse und Hillerse mit Verlosung des von den Konfirmanden selbstgestalteten Knusperhäuschens in Aktion zu sehen gewesen. Ein Dank gehe auch an den ASV Hillerse, der dem Projekt 60 Kilogramm seiner Mirabellenernte von der Streuobstwiese im Hillerser Holz zur Verfügung gestellt habe. Daraus hätten die Helfer Likör, Chutney und Marmeladen hergestellt.

Die Organisatoren planten nun schon wieder die mittlerweile 5. große Faschingsparty für Kinder. Die soll am 22. Februar von 14 bis

17 Uhr in der Didderser Sporthalle stattfinden. Das Duo Dubiosi wird mit Zauberei und Ballonmodellage zu Gast sein. Dazu gibt es Kinderschminken, diverse Spielstände und eine Tombola. Alle Kinder bis 12 Jahren und gerne auch Eltern und Großeltern sind dazu eingeladen. Eintrittskarten können bis 15. Februar bei der St.-Viti-Kirchengemeinde, Vor der Kirche 4 in Didderse, zum Preis von 4 Euro erworben werden. Weitere Informationen gibt es zudem unter (05373) 2365.