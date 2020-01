26-Jähriger tritt in Gifhorn nach Festnahme zwei Polizisten

Gifhorn. Einer Passantin fiel der Mann am Samstagabend auf, als er in der Gifhorner Fußgängerzone herumschrie und eine Mülltonne umstieß.

Ein rüpelhafter Zug durch Gifhorn wird einem 26 Jahre alten Mann aus Ummern noch viel Ärger einbringen. Er muss sich wegen tätlicher Angriffe auf Polizisten verantworten.

Wie die Polizei berichtete, fiel seine Gruppe am Sonnabend gegen 19 Uhr durch Randale in der Fußgängerzone auf, zunächst durch Pöbeleien in Höhe des Kaufhauses Schütte und am Parkhaus, kurz darauf in der Nähe des Brunnens. Als dort eine Mülltonne umgestoßen wurde, reichte es einer Passantin. Sie alarmierte die Polizei. Die Beamten sprachen Platzverweise aus. Als der betrunkene 26-Jährige sich weigerte, sollte er zur Aufnahme seiner Personalien mit aufs Revier kommen.

Doch auf der kurzen Strecke in die Hindenburgstraße trat der Mann auf der Rückbank des Streifenwagens eine Polizistin und einen Polizisten. Sie blieben unverletzt. Dafür erlitt der Mann leichte Verletzungen, als er unter Zwang ins Gewahrsam kam. Schwierig gestaltete sich eine spätere Untersuchung im Klinikum. Der Mann verweigerte sowohl einen Atemtest auf Alkohol als auch eine Blutentnahme. Die Polizei behielt ihn bis Sonntag früh in einer Zelle, dann konnte er halbwegs nüchtern gehen.