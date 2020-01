Gleich viermal brachen Unbekannte am Samstag in Wohnungen im Kreis Gifhorn ein.

Einbruchserie am Samstag in Leiferde und Rötgesbüttel

Ein abendliche Einbruchserie hat Hausbesitzern in Leiferde und Rötgesbüttel das Wochenende verdorben. Entdeckt wurden die insgesamt vier Straftaten laut Polizei am Sonnabend binnen zweieinhalb Stunden zwischen 19 und 21.30 Uhr.

Unbekannte Täter stiegen in zwei Einfamilienhäuser in der Rötgesbütteler Straße Alte Ziegelei ein. Im ersten brachen sie die Terrassentür auf, durchsuchten das Haus und türmten mit Zigaretten und Geld. Gleich nebenan stiegen sie durch ein rückwärtiges Fenster, stellten ebenfalls fast alle Räume auf den Kopf und griffen sich Geld und Schmuck. Glück hatten die Bewohner eines Hauses in der Masch. Dort brachen die Räuber ebenfalls ein Fenster auf, landeten aber in einer abgeschlossenen Waschküche ohne direkten Zugang zur Wohnung.

Im Leiferder Sumorgen stiegen Einbrecher durch ein zerschlagenes Küchenfenster ein und bedienten sich einmal mehr an Geldreserven und Familienschmuck.

Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise unter (05371) 9800.