Neubokels Multifunktionsfeld ist im Sommer fertig

Es tut sich was in Neubokel, selbst wenn die planmäßige Ortsratssitzung am 12. Februar ausfällt. „Die Neubokeler können sich auf das gewünschte Multifunktionsfeld statt der alten Tennisanlage hinter dem Dorfgemeinschaftshaus freuen“, berichtete Ortsbürgermeister Stefan Hölter nach einem Gespräch...