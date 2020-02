Ribbesbütteler Sportler bestätigen ihren Vorstand

Eigentlich hatte Andreas Guth im vergangenen Jahr angekündigt, bei der nächsten Vorstandswahl des SV Ribbesbüttel nicht weiter für das Amt des 1. Vorsitzenden anzutreten. Doch die Arbeit seines Stellvertreters Sebastian Jäger, der einiges in Bewegung gebracht habe, um die Umstrukturierung voranzutreiben, habe ihn dann doch umgestimmt. „Das motiviert mich, wenn ich sehe, was gerade in der Fußballsparte geleistet wurde.“ Und so stimmte...