VW-Mitarbeiter geben 40.000 Euro für Gifhorner Tafel

Die Spende in Höhe von 40.000 Euro übergaben (von links) Gunter Wachholz, Dietmar Albrecht und Anja Lind an Andreas Trusch und Edeltraud Sack von der Tafel Gifhorn vor dem neuen Kühlfahrzeug.

Die Gifhorner Tafel versorgt etwa 3500 Menschen im Landkreis mit Lebensmitteln. Die Volkswagen-Mitarbeiter unterstützen die Arbeit der Tafel mit 40.000 Euro. Die gemeinnützige Einrichtung hat davon bereits ein neues Kühlfahrzeug gekauft. Das teilt Volkwagen mit.

Dietmar Albrecht, Personalleiter Technische Bereiche bei Volkswagen, hat mit Betriebsrat Gunter Wachholz und Anja Lind, Referentin des Betriebsrates, den symbolischen Scheck an die Tafel übergeben. Edeltraud Sack, Vorsitzende des Vereins, nahm die Spende zusammen mit ihrem Kollegen Andreas Trusch entgegen.

„Die Tafel Gifhorn leistet in dieser Region herausragende Arbeit.“, wird Albrecht in der Mitteilung zitiert. „Hier werden über 3500 Menschen mit notwendigen Lebensmitteln versorgt, für die ihnen das Geld fehlt. Zudem können wir mit dieser Spende die wichtige Arbeit von 58 Freiwilligen unterstützen, ohne die all dies hier nicht möglich wäre.“ Wachholz ergänzt die Mitteilung: „Die Tafel ist ein besonderes Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not. Die Kollegen unterstützen diese Arbeit deshalb sehr gerne. Grundsätzlich aber sollte es uns zu denken geben, dass es in unserer wohlhabenden Gesellschaft immer noch eine Notwendigkeit für derartige soziale Einrichtungen gibt.“

Die Vorsitzende Edeltraud Sack betont in der Mitteilung die Bedeutung des Kühlfahrzeugs für den Verein: „Um die gespendeten Lebensmittel aus der gesamten Region einzusammeln, legen wir Jahr für Jahr mit unseren Fahrzeugen sehr viele Kilometer zurück. Das wird speziell dann zum Problem, wenn leicht verderbliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Milchprodukte, transportiert werden müssen. Das neue Kühlfahrzeug ermöglicht uns künftig, diese Lebensmittel gut gekühlt zur Ausgabestelle zu bewegen. Von der Belegschaftsspende profitieren daher vor allem die über 3500 Menschen, die wir versorgen.“