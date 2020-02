Hillerser Wehr richtet Fokus aufs 125-jährige Bestehen

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hillerse blickten die Anwesenden zurück auf 2019. Das Jahr war laut Mitteilung in Bezug auf die Einsätze sehr arbeitsreich. Es gab zwar keine Sturmeinsätze oder viele Flächenbrände wie in den Jahren zuvor, dafür aber viele technische Hilfeleistungen, heißt es in einer Mitteilung. In Summe waren es 27 Einsätze, die sich in 6 Brände, 14 technische Hilfeleistungen und 7 Fehlalarme aufteilten. Zu den 14 Einsätzen zur technischen Hilfeleistung gehörten 6 Verkehrsunfälle und 2 Einsätze zum Freimessen von Gaskonzentrationen.

Neben den Einsätzen erinnerten die Kräfte an das zehnjährige Bestehen der Kinderfeuerwehr Ende August. Hierbei kamen bei hochsommerlichen Temperaturen nahezu 100 Kinder aus den Kinderfeuerwehren des Südkreises Gifhorn und weitere Gäste zusammen. Ein Orientierungsmarsch und Wasserspiele bildeten die Höhepunkte.

Zum vergangenen Jahr gehörte auch die Vorbereitung und Planung für die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Hillerse und des Musikzuges in diesem Jahr. Dieses Fest findet vom 18. bis 20. September dieses Jahres im Festzelt auf dem Gelände der Feuerwehr statt. Ein Zapfenstreich am Freitag, der Orientierungsmarsch der Vereine Hillerses sowie der der Feuerwehren der SG Meinersen und Live-Musik am Abend finden Samstag statt. Abgerundet wird das Fest mit einem Jubiläumsfrühstück, begleitet vom Musikzug Hillerse, am Sonntag. Die Berichte des Ortsbrandmeisters und weiterer Funktionsträger brachten hervor, dass die Feuerwehr Hillerse derzeit gut aufgestellt ist, aber dennoch an einem Konzept zur Mitgliedergewinnung aktiv arbeitet. So wurde bereits im vergangenen Oktober ein großer Stand beim Herbstmarkt präsentiert und Interessierte aktiv angesprochen. Die Arbeitsgruppe bleibt weiter bestehen und hat noch einiges vor. Der Musikzug wies anlässlich des Jubiläums abschließend auf das im November stattfindende Jubiläumskonzert hin.

Folgende Beförderungen gab es: Malte Borchers, Merlin Lück (zum Feuerwehrmann), André Pohle (zum Oberfeuerwehrmann), Anna-Lena Hildebrandt, Manuela Rolfs (zur Hauptfeuerwehrfrau), Christian Hauer, Sebastian Schwab (zum Hauptfeuerwehrmann), Falk Michels (zum 1. Hauptfeuerwehrmann), Katrin Popp (zur Löschmeisterin), Sven Winter (zum Oberlöschmeister).

Ehrungen für langjährige Dienste erfolgen beim 125-jährigen Bestehen im September. Aus dem Jahr 2019 wurden folgende Ehrungen nachgeholt: Andreas Behm und Rolf Blickwede für 50-jährige Zugehörigkeit, Karl-Heinz Rieder für

30 Jahre Atemschutzträger.