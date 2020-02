Ummerin testet den „Undercover Boss“ auf Herz und Nieren

Das passierte am Dienstag häufiger: Verkäuferin Saskia Lawrenz stand wie gewohnt in der Puppen-Plüsch-Mädchen-Abteilung des Schütte-Kaufhauses in Gifhorn, da trat ganz vorsichtig eine Frau von der Seite an sie heran: „Sie waren doch gestern im Fernsehen, oder?“ In der Tat: Die 23-Jährige aus Ummern war am Montagabend eine der Protagonisten in der RTL-Sendung „Undercover Boss“. Als getarnten Boss hatte der TV-Sender zum Dreh im...