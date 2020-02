Merian-Gymnasiasten aus Meinersen genießen die Bergwelt

Meinersen. Das Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen hat seine jährliche Schulskifahrt mit 125 Schülern in den Alpen verbracht.

81 Jugendliche aus dem 6. Jahrgang und 44 aus dem 12. Jahrgang hatten sich auf den Weg ins verschneite Dreiländereck Österreichs, nahe der Grenze zur Schweiz und zu Italien, gemacht.

Die sieben Lehrer wurden laut Mitteilung der Schule unterstützt von elf externen Skilehrern sowie zwölf Eltern.

„Die Schüler fanden während der Woche Sonnenschein und allerbeste Skibedingungen vor. Fuhren die Anfänger die ersten beiden Tage zunächst auf dem Übungshang auf etwa 1400 Meter Höhe, so verlegten spätestens ab dem dritten Tag alle Gruppen ihre Skiausbildung auf den Berg“, heißt es in der Mitteilung weiter. Besonders beeindruckend sei gerade für die Anfänger das Alpenpanorama gewesen. Aus 2482 Metern Höhe hätten sie einen fantastischen Ausblick auf die Berge, die Teile der Ötztaler Alpen sind, gehabt.

In etwa 30 bis 35 Unterrichtsstunden seien in kleinen Gruppen die Grundtechniken des Skilaufens, wie zum Beispiel der parallele Grundschwung und das Carving, gelernt beziehungsweise vertieft worden. Die Eltern hätten dabei tatkräftige Unterstützung geleistet. „Am Ende konnte der 6. Jahrgang seine Skilaufqualitäten bei einem Rennen unter Beweis stellen. Die Siegerehrung fand am letzten Abend während einer großen Abschlussfeier statt“, teilt die Schule weiter mit. Bei den Anfängern siegte Oke Petersen, bei den Fortgeschrittenen Noah Lütge.

Das Fazit der Tour: „Das war super! Die Zeit verging viel zu schnell!“.