Mutter rettet Kind aus dem Gifhorner Schlosssee

Gifhorn. Der Wind hatte offenbar den Kinderwagen in den See geweht. Die Gifhorner Feuerwehr musste nicht eingreifen, das Kleinkind ist wohlauf.

Großer Schreck am Sonntagvormittag bei einer Familie beim Spaziergang am Gifhorner Schlosssee. Offenbar aufgrund des Windes war laut Feuerwehrangaben der Kinderwagen mit einem angeschnallten Kleinkind in den See gerollt.

Kinderwagen rollt in Gifhorner Schlosssee – Feuerwehr muss nicht eingreifen

Das Brüderchen sei sofort hinterhergesprungen, ebenso die Mutter, die ihr Kind aus dem Wasser wohlbehalten rettete. „Wir mussten nicht eingreifen, alles ist zum Glück gut ausgegangen“, sagte Einsatzleiter Michael Suhr. Die Gifhorner Feuerwehr war mit 20 Leuten ausgerückt.