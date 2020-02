Unbekannte erbeuten in Gifhorn Paket mit gefälschtem Ausweis

Zu einem Betrugsfall an einer Paketausgabestelle in der Torstraße ist es am Samstag gekommen.

Zu einem Betrugsfall an einer Paketausgabestelle in der Torstraße ist es am Samstag gekommen. Wie ein Mitarbeiter der Ausgabestelle der Polizei mitteilte, hätten sich drei Personen mittels eines gefälschtes Passdokumentes zwei Pakete herausgeben lassen. Bei der Fahndung konnten die Täter laut Polizei im Steinweg in Höhe des Geschäftes C&A angetroffen werden.

Ein Täter flüchtete sofort in Richtung Lindenstraße. Auf der Flucht verlor er seinen Rucksack und sein Handy. Er konnte nicht mehr festgenommen werden. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Die beiden weiteren Täter wurden vor Ort vorläufig festgenommen und durch Unterstützungskräfte zur Polizei Gifhorn gebracht. Die Pakete wurden sichergestellt. Nach Durchsuchung der Täter wurden sie vom Zentralen Kriminaldienst vernommen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden sie nach den erforderlichen Maßnahmen entlassen. In den bestellten und abgeholten Paketen befanden sich Turnschuhe für etwa 1000 Euro. Der Kunde, auf dessen Namen die Pakete widerrechtlich bestellt wurden, wusste von der Transaktion mit seinem Kundenkonto nichts. Weitere Ermittlungen in der Sache werden folgen.