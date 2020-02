Gifhorner CDU zollt Parteivorsitzender nicht nur Respekt

Ihre Betroffenheit war deutlich zu hören: Gifhorns CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann reagierte sehr verhalten auf den von Annegret Kramp-Karrenbauer angekündigten Rückzug von der Spitze der CDU. Keine Kanzlerkandidatur, keine Vorsitzende mehr sobald die Christdemokraten für die Bundestagswahl gerüstet sind – das war das Thema des Tages auch in der Gifhorner Politik.

Pahlmann stand für ein kurzes Telefongespräch zur Verfügung. Sie war am Sonntag bereits nach Berlin gefahren. Am heutigen Dienstag kommt die CDU-Bundestagsfraktion zusammen. „Ich finde ihren Schritt konsequent“, sagte Pahlmann. Sie lobte Kramp-Karrenbauer für ihr stringentes Handeln. „Hut ab!“, so Pahlmann. Anders als der FDP-Chef Lindner habe sich die CDU-Vorsitzende von Anfang an klar positioniert.

Auch eine Rolle gespielt haben könnten die „zwei Mega-Jobs,“ die Kramp-Karrenbauer inne hat. Parteivorsitzende und Bundesverteidigungsministerin – das können man nicht mal eben nebenher machen. „Vielleicht ist es einfach ein bisschen viel geworden“, sagte Pahlmann, die am Montagabend eigentlich mit Parteifreunden das 50-jährige Bestehen der Landesgruppe Niedersachsen im Bundestag feiern wollte – die festliche Stimmung hielt sich in Grenzen.

„Die von Annegret Kramp-Karrenbauer geleistete Arbeit schätze ich und zolle ihr dafür meinen Respekt“, schickte Gifhorns Landrat Andreas Ebel seinen Anmerkungen voraus. Jetzt gelte es, die Partei weiter zukunftsgerichtet aufzustellen. Das bedeute vor allem, dass der oder die nächste Parteivorsitzende die Fähigkeit haben müsse, die Flügel zusammenzuführen und gleichzeitig das Profil der CDU zu schärfen, hob Ebel hervor. „Es sollte das Ziel der CDU sein, den Bürgern Lösungen anzubieten und dadurch die Zuversicht in die Politik und die politischen Vertreter zu stärken.“

Auch CDU-Europaabgeordnete Lena Düpont machten ihren Respekt angesichts der Entscheidung deutlich. „Es ist ein ehrlicher Schritt mit dem ich einen herzlichen Dank für ihren Einsatz und ihr Wirken verbinde.“ Entscheidend sei jetzt der Blick nach vorn: „Wir müssen besonnen, respektvoll und mit der nötigen Offenheit die Lage in der Partei diskutieren, um gestärkt daraus hervorgehen zu können“, so Düpont.

Klartext sprach Gifhorn Bürgermeister Matthias Nerlich: „Es war zu spüren, dass eine starke Führung und ein klarer Kurs an der Spitze der CDU zunehmend gefehlt haben. Frau Kramp-Karrenbauer ist daher mit ihrem Rücktritt sehr konsequent. So konsequent wie es für die CDU in vielen anderen Situationen und Positionen auch vorher notwendig gewesen wäre.“

Mit der Entscheidung, nicht als Kanzlerkandidatin zur Verfügung zu stehen und somit nach dem Sommer von der Parteispitze zurückzutreten, zeige sie innere Stärke und klare Konsequenz, erklärte Telse Dirksmeyer-Vielhauer, Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion. Nun besitze die amtierende CDU-Vorsitzende die Freiheit, in aller Besonnenheit das Verfahren zur Bestimmung eines Kanzlerkandidaten zu gestalten. AKK habe nach ihrem Amtsantritt in schwierigster Lage die Unionsparteien zusammen gehalten. „Nach ihrer persönlichen Entscheidung von heute, wird sie jetzt alle Kraft aufbringen können, um das wichtige Thema Kanzlerkandidatur und Parteispitze voranzubringen.“