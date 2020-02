Bürgerinitiative bereitet Dienstaufsichtsbeschwerde vor

Die Bürgerinitiative gegen Erdölförderung bereitet eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vor. Anlass dafür ist das Ergebnis einer Kleinen Anfrage an die niedersächsische Landesregierung. Die Landtagsabgeordnete Imke Byl (Bündnis 90/Die Grünen) hatte nach der erneuten Leckage an der Ölleitung Lüben-Hankensbüttel gefragt, ob die Durchleitung von Nassöl in einer Rohölleitung vom...